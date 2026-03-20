A Milano 4 mostre per raccontare la Metafisica e il suo influsso sull’arte degli ultimi decenni

A Milano sono in corso quattro mostre dedicate alla Metafisica e al suo impatto sull’arte degli ultimi decenni. Oltre 400 opere sono esposte, tra dipinti, sculture, fotografie, disegni, oggetti di design, plastici e modelli architettonici. Sono presenti anche graphic novel, riviste, copertine di dischi e alcuni fotogrammi di film. La rassegna offre una panoramica ampia e diversificata di materiali artistici.

P iù di 400 opere, dipinti, sculture, fotografie, disegni, oggetti di design, plastici e modelli architettonici, e poi graphic novel, riviste, copertine di dischi, film (solo qualche fotogramma, ma non potevano mancare). La Memoria diventa fumetto: la mostra a Roma dell’artista tedesca Barbara Yelin X Opere provenienti da più di centocinquanta istituzioni, pubbliche e private, tra musei, archivi, gallerie e collezioni. Fino al 21 giugno il Palazzo Reale di Milano ospita il primo di 4 capitoli espositivi, dal titolo Modernità e malinconia (a Palazzo Citterio, Galerie d’Italia e Museo del Novecento gli altri), un progetto a cura di Vincenzo Trione, che fa dialogare i maestri della Metafisica con i loro eredi internazionali del 20esimo e 21esimo secolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Milano 4 mostre per raccontare la Metafisica e il suo influsso sull’arte degli ultimi decenni Articoli correlati Meloni sull’Iran: «Tra le crisi più complesse degli ultimi decenni. Serve serietà, anche da parte dell’opposizione»La responsabilità, di fronte a una crisi «tra le più complesse negli ultimi decenni», è la linea che guida del governo rispetto a ciò che avviene in... Meloni e Crosetto da Mattarella: “Il momento più difficile degli ultimi decenni”Allarme sulla guerra nel Golfo: sul tavolo Samp-T ai Paesi arabi e navi italiane verso Cipro. Aggiornamenti e notizie su A Milano 4 mostre per raccontare la... Temi più discussi: Tutte le mostre da vedere questa primavera a Milano; Milano MuseoCity 2026 dedicato ai musei in città dal 6 febbraio al 15 marzo; Cosa fare a Milano nel weekend anche se piove: 5 idee per un'esperienza davvero immersiva; Cinque Giornate di Milano: il programma completo degli eventi tra storia, mostre e percorsi didattici. Davide Sartori in mostra a Milano e gli altri eventi da non perdereDopo la tappa a Padova (Piccolo Teatro, 18 febbraio) prosegue la tournée di Lella Costa con Lisistrata, in una nuova versione più che mai attuale per i toni di denuncia contro la guerra. Al Teatro ... iodonna.it Clara Maffei: chi era la contessa simbolo del Risorgimento. Milano e Bergamo celebrano la protagonista dell’Ottocento italianoUn’occasione preziosa per conoscere la promotrice delle idee unitarie, irrequieta ed elegante, anima di uno dei più noti salotti europei dell'epoca, la sua casa in via Bigli, una meta obbligata per gl ... ilgiorno.it Il Tribunale di Milano ha condannato 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano il 29 agosto 2021, trasformandosi in una "to - facebook.com facebook #Milano Condannati 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021, trasformandosi in una "torcia" senza causare vittim x.com