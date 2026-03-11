Manutenzione per tre scuole | lavori e obiettivi per Villa Pitignano Colle Umberto e Ponte Pattoli

È stato approvato il progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico su tre edifici scolastici, che includono la scuola secondaria di primo grado di Colle Umberto, la scuola primaria di Villa Pitignano e il centro per l’infanzia di Ponte Pattoli. I lavori riguardano l’adeguamento degli edifici e il miglioramento delle condizioni energetiche degli ambienti.

È stato approvato il progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico su tre edifici scolastici: la scuola secondaria di primo grado di Colle Umberto, la scuola primaria di Villa Pitignano e il centro per l’infanzia di Ponte Pattoli. La Giunta comunale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Nuova scuola di Ponte Pattoli, slitta l’apertura: "Lavori da completare"La promessa era stata di aprire la nuova scuola di Ponte Pattoli il 7 gennaio, ma a sentire l’assessora comunale Francesca Tizi, servirà ancora... Leggi anche: Perugia, ordigno inesploso vicino alla ciclopedonale Ponte Felcino-Villa Pitignano: scatta la chiusura del percorso Approfondimenti e contenuti su Villa Pitignano Cortometraggio primaria Villa Pitignano per concorso AceaLa scuola primaria Villa Pitignano di Perugia, che ricade nell'ambito territoriale ottimale di Umbra Acque, ha aderito al progetto formativo Acea scuola educazione idrica 2024-2025, organizzato in ... ansa.it Acea Scuola: ottenuto dall’Istituto Villa Pitignano di Perugia il premio nazionale del progetto Educazione IdricaAcea Scuola: l’Istituto Villa Pitignano di Perugia conquista il premio nazionale del progetto Educazione Idrica nato dalla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito La scuola ... affaritaliani.it