La passerella ciclopedonale sul Tevere a Ponte Pattoli non si farà

La proposta di realizzare una passerella ciclopedonale sul Tevere a Ponte Pattoli è stata respinta dal centrosinistra, che ha giudicato l’opera troppo grande e poco adatta alle esigenze della comunità locale. L’ordine del giorno, presentato dall’opposizione, chiedeva di avviare i lavori per questa infrastruttura, ma è stato rigettato. La decisione è stata comunicata durante una sessione consiliare, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle alternative.

"Un’opera fuori scala e lontana dalle esigenze reali della comunità locale": con questa motivazione il centrosinistra ha respinto l’ordine del giorno, presentato dall’opposizione, per la progettazione e la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Tevere in località Ponte Pattoli. Per la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Bocciata la passerella ciclopedonale sul fiume Tevere per il collegamento del centro abitato di Ponte PattoliLa denuncia della consigliera comunale di Fdi, Elena Fruganti; "Bocciata per ragioni politiche ignorando le richieste dei cittadini e la validità... Leggi anche: Passerella ciclopedonale per unire le due "anime" di Ponte Pattoli Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Percorso pedonale sul Tevere, parte progetto di rigenerazione: chiusa temporaneamente la passerella di collegamento; Perugia: ok alla sala per David Sassoli, bocciati monumento alle Foibe e passerella sul Tevere; Perugia scontro in Comune | bocciato il monumento alle Foibe. Passerella ciclopedonale per unire le due anime di Ponte PattoliUna passerella ciclopedonale sul Tevere per ricucire Ponte Pattoli. È questa la proposta contenuta nell’ordine del giorno presentato a Palazzo dei Priori dalla consigliera Elena Fruganti del gruppo ... lanazione.it Crolla un altro pezzo del ponte ciclopedonale sul fiume Adda, indaga la procura: Era in fase di collaudoDoppio crollo della passerella ciclopedonale di Maccastorna sul fiume Adda. Cedimento avvenuto in condizioni statiche, non c’è stato alcun carico né movimento, il racconto a Fanpage.it dei vigili ... fanpage.it Questo pollo alla tunisina è una droga Dentro burro, fuori croccante da paura. Chi vuole venire ad assaggiarlo Commenta “POLLO” se ti interessa o scrivimi su WhatsApp per prenotare 320 884 7823 DurcaChef – Ponte Pattoli #DurcaChef #CucinaTunisi facebook