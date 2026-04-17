A Fauglia, la lista civica guidata da Riccardo Froli ha deciso di portare avanti un calendario di visite nelle frazioni del territorio. La scelta mira a coinvolgere direttamente i cittadini, evitando incontri in ambienti istituzionali o formali. La campagna elettorale si svolge principalmente attraverso tour nelle zone più periferiche del comune, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze locali e rafforzare il rapporto con gli abitanti.

La lista civica guidata da Riccardo Froli ha avviato la propria strategia elettorale per le amministrative di Fauglia puntando sulla prossimità fisica con l’elettorato. Il programma prevede una serie di incontri pubblici nelle frazioni del comune, concepiti per presentare i candidati e favorire il confronto diretto tra la squadra e i cittadini sui temi della gestione locale. Ascolto capillare nelle frazioni e primo appuntamento a Valtriano. Il piano operativo della formazione politica che sostiene Froli non si limiterà ai grandi spazi centrali, ma cercherà il contatto nei luoghi dove la comunità vive quotidianamente. L’idea è quella di trasformare le serate di presentazione in momenti informali di dialogo, dove le proposte della lista possano essere messe a confronto con le segnalazioni e le necessità emerse dai residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fauglia, Froli sfida la politica dei palazzi: via ai tour nelle frazioni

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