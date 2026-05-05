Ponte del primo maggio Oltre 500 persone controllate

Durante il ponte del primo maggio, le forze dell'ordine hanno controllato oltre 500 persone e ispezionato circa 30 esercizi pubblici. Le verifiche sono state svolte in tutto il territorio per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica. Nessuna notizia di incidenti o situazioni di particolare criticità è stata riferita nelle ore di vigilanza. Le attività di controllo continueranno anche nei giorni successivi.

Ponte del primo maggio, i carabinieri identificano 520 persone e ispezionati 30 esercizi pubblici. L’Arma, in linea con le direttive del prefetto e con i piani nazionali di rafforzamento della sicurezza, ha condotto una capillare operazione di controllo straordinario del territorio nel corso del ponte del 1° maggio, impiegando un dispositivo di sicurezza rafforzato. Duplice l’obiettivo: garantire la massima sicurezza pubblica e assicurare il rigoroso rispetto delle normative vigenti. Per innalzare il livello di massima allerta e fornire una risposta concreta, l’attività preventiva ha visto l’impiego, oltre ai normali servizi, di un numero complessivo di 52 pattuglie e 104 militari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte del primo maggio. Oltre 500 persone controllate [2026 Full Movie] Top Doctor Time-Traveled To Ancient Times, Both Kings Fell For Her! Notizie correlate Leggi anche: Polizia, in 7 giorni oltre 1.500 persone e quasi 500 auto controllate: due arresti Trenitalia (Gruppo FS): circa 6,5 milioni di persone in viaggio nel ponte del Primo maggioTrenitalia (Gruppo FS) si prepara a far viaggiare circa 6,5 milioni di viaggiatori in occasione del ponte del 1° maggio, tra giovedì 30 aprile e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio, boom di prenotazioni last minute: le mete più gettonate; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival. Ponte del primo maggio. Migliaia di visitatori tra musei e centro storico: Oltre 1600 gli accessiLungo fine settimana di grande vitalità con numeri significativi di presenze. Tra i luoghi simbolo la Ghirlandina ha contato 1.776 ingressi, il 15% stranieri. L’Acetaia comunale ha accolto 252 perso ... ilrestodelcarlino.it Ponte del primo maggio, 46mila veicoli sulla ReginaFine del ponte, si torna a casa: dall’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso alla Regina, tutto fermo sulle strade comasche. Boom di automobilisti in ... espansionetv.it Afflusso massiccio di visitatori nel ponte del Primo Maggio e scattano i controlli dei Carabinieri della compagnia di Ischia, impegnati su tutto il territorio per monitorare i flussi turistici e contrastare il fenomeno delle fittanze abusive. Nel corso delle operazioni so - facebook.com facebook Disperso da un mese dopo il crollo del ponte sul Trigno. La madre e il fratello: «Tiratelo via dalle macerie, è ingiusto» x.com