Trenitalia Gruppo FS | circa 6,5 milioni di persone in viaggio nel ponte del Primo maggio

Durante il ponte del Primo maggio, si prevede che circa 6,5 milioni di persone utilizzeranno i treni della compagnia ferroviaria nazionale, considerando il periodo che va da giovedì 30 aprile a lunedì 4 maggio 2026. Per questa occasione, l’azienda ha predisposto un incremento dei servizi ferroviari su tutto il territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore capacità e frequenza dei collegamenti.

Trenitalia (Gruppo FS) si prepara a far viaggiare circa 6,5 milioni di viaggiatori in occasione del ponte del 1° maggio, tra giovedì 30 aprile e lunedì 4 maggio 2026, rafforzando l’offerta su scala nazionale con un piano di potenziamento dei servizi. A trainare le prenotazioni sono le città d’arte come Roma e Firenze, e le città del Sud come Napoli, Salerno, Bari, Foggia e Lecce. Per le medie e lunghe percorrenze prevalgono le mete di mare dell’Adriatico, tra cui Termoli, San Benedetto del Tronto, Riccione e Pesaro, e gli spostamenti verso la Sicilia. Forte anche l’interesse per le destinazioni del Trentino-Alto Adige e le destinazioni svizzere servite dagli EuroCity.🔗 Leggi su Tpi.it

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