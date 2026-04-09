Terni rider e tesserino identificativo La sicurezza non dovrebbe mai essere opzionale Il ‘caso’ McDonald’s

A Terni, un gruppo di oltre sessanta rider ha deciso di adottare un tesserino identificativo per rendersi riconoscibili durante le consegne. La scelta nasce dall’esigenza di garantire maggiore sicurezza sia per i lavoratori che per i clienti. La misura mira a rafforzare la presenza visibile dei rider, in un settore in cui spesso si discute di condizioni e tutela del personale. La questione è legata anche a un caso specifico presso un fast food locale.

Un tesserino identificativo per la sicurezza dei rider, delle attività e dei singoli clienti. Oltre sessanta lavoratori del settore hanno aderito con l’obiettivo di essere riconoscibili in ogni singola consegna. Il portavoce Alessio Badoglio spiega cosa è accaduto negli ultimi giorni: “C’è un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Tesserini obbligatori per i riders: oltre 40 già emessi, 20 in arrivo e sanzioni per chi non ce l'haOltre 40 tesserini già emessi e altri 20 per i quali è stata richiesto il rilascio. Sono i dati che ha reso noti il Comune di Terni, in merito all’entrata in vigore, dal 31 marzo 2026, dell’obbligo id ... corrieredellumbria.it

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Buonasera da Filomena della #PoliziaScientifica di Terni. #essercisempre #7aprile x.com