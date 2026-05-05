Achille Polonara ha annunciato il ritiro dalla pallacanestro, dichiarando di sentirsi molto più leggero dopo aver lasciato il campo. Il giocatore ha spiegato che il suo corpo non rispondeva più come prima e ha sottolineato che è giusto che le persone ricordino la versione di sé stesso prima della diagnosi di leucemia. La decisione arriva a un anno dalla sua ultima partita ufficiale.

“Adesso mi sento molto più leggero”. A parlare è Achille Polonara il giorno dopo l’annuncio del suo ritiro dalla pallacanestro giocata. “Sentivo dentro di me la pressione di tornare quel cestista che ero prima che la leucemia mi fermasse. Nonostante il mio impegno il corpo non rispondeva come io mi aspettavo dovesse fare. Ostinarsi a lavorare per qualcosa che non arrivava e che avevo l’impressione non sarebbe mai arrivato mi ha convinto a fermarmi anche perché mettevo a rischio la mia salute. Per rispetto ai sacrifici che ho fatto durante la mia carriera, per quelli che ha fatto la mia famiglia e per tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi mesi, era giusto che la gente mi ricordasse per il giocatore che ero prima della leucemia”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polonara: “Il corpo non rispondeva. È giusto che la gente ricordi il giocatore che ero prima della leucemia”

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