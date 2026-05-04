Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket | Voglio che mi ricordiate per quello che ero

Achille Polonara ha annunciato via Instagram il suo ritiro dal basket. Dopo aver tentato di tornare in forma con allenamenti individuali, ha deciso di smettere di giocare, affermando che non sarà più quello di prima. La sua scelta segna la fine della carriera sportiva del giocatore, che ha voluto lasciare un messaggio chiaro ai suoi seguaci.

Con un messaggio su Instagram Polonara ha chiuso con la pallacanestro giocata. Non ce la fa a rientrare: "Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta perché non sarò più quello di prima".🔗 Leggi su Fanpage.it

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