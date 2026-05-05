Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket dopo aver affrontato una diagnosi di leucemia. Dopo un percorso di trattamenti e recupero, il giocatore ha deciso di lasciare l’attività agonistica, consapevole di non poter più tornare ai livelli di prima. La decisione arriva dopo un tentativo di ripresa, che però non gli ha permesso di continuare la carriera sportiva come desiderava.

È un addio doloroso quello di Achille Polonara, che ha infine deciso di ritirarsi dall'attività agonistica quando forse, nel suo animo, avrebbe tanto desiderato proseguire. Una scelta presa dopo aver capito che a causa della malattia non sarebbe riuscito a tornare ad essere il giocatore di un tempo. Polonara, uno dei volti più rappresentativi e amati del basket italiano degli ultimi quindici anni, lascia dunque il basket all'età di 34 anni. "Ci ho provato, ma capisco che è ora di dire basta perché non sarò più il giocatore di prima. E voglio che mi ricordiate per quello che ero", è quanto dichiarato dal cestista nel messaggio lasciato ai fan sui suoi canali social.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Polonara dice addio al basket: il ritiro dopo la leucemia. "Ci ho provato, non sarò più il giocatore di un tempo"

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