L'ex giocatore della Nazionale ha spiegato di aver avuto difficoltà nel palleggiare e di aver deciso di smettere di rischiare. Ha aggiunto di desiderare di continuare nel mondo del basket, anche se non come giocatore. Ha inoltre riferito di aver capito di non poter tornare ai livelli di prima e di considerare una carriera da allenatore.

Ieri l’addio al basket con un post sui social che, come racconta lo stesso Polonara, "ha spiazzato un po’ tutti, persino mia moglie! Anche se era nell’aria". Oggi ha spiegato la sua decisione ai microfoni di Sky. L’ex ala azzurra stava provando a rientrare in campo dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. "Avevo iniziato a lavorare fisicamente già a gennaio. Ho preso la palla un mesetto fa, ad Avellino, società che ringrazio. Ma allenandomi ho capito che non sarei più tornato quello di prima. Non riuscivo bene a palleggiare con la mano destra, e non ho più 20 anni: ho avuto due patologie importanti, non aveva senso rischiare".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Polonara: "Facevo fatica a palleggiare, non aveva più senso rischiare. Vorrei restare nel basket"

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