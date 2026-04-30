Ecco perché le donne fanno fatica a restare nel mondo del lavoro…

Le difficoltà delle donne a mantenere un ruolo stabile nel mondo del lavoro sono legate anche alla disponibilità di servizi per l'infanzia. Attualmente, nei nidi pubblici o convenzionati, solo un bambino su tre riesce ad accedere a un posto. Questa situazione limita le possibilità di scelta per le mamme che desiderano tornare al lavoro, creando ostacoli pratici e ricadute sulla loro permanenza professionale.

Perché le donne fanno fatica a restare nel mondo del lavoro? Nei nidi c’è posto solo per un bimbo su tre. TGcom24 riporta un importante problema che investe il mondo delle donne le quali hanno notevoli difficoltà a restare nel mondo del lavoro. Il nostro Paese deve fare i conti con la carenza di servizi educativi, soprattutto nella fascia 0-3 anni: strutture insufficienti, costi alti e forte carenza di educatori. Un sistema iniquo che penalizza specialmente le mamme Mondo del lavoro – Le donne hanno difficoltà di avere un posto dove lasciare i propri figli. La difficoltà di avere un posto dove lasciare i propri figli, specialmente quelli più piccoli, è forse uno degli ostacoli principali alla piena e reale occupazione femminile.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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