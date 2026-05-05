Achille Polonara si ritira dal basket | Non sarò più il giocatore di prima

Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket, spiegando di aver tentato di continuare, ma di aver deciso di fermarsi definitivamente. L’ex giocatore, che ha vestito le maglie di squadre come Virtus e Dinamo Sassari, si è fermato a causa di una diagnosi di leucemia mieloide e del successivo trapianto di midollo osseo. La scelta di interrompere la carriera arriva dopo aver affrontato questa grave malattia.

Achille Polonara si ritira dal basket. “Ci ho provato, ma è ora di dire basta al basket giocato”, ha annunciato l'ex giocatore della Virtus e della Dinamo Sassari, che si vede costretto a fermarsi definitivamente dopo la diagnosi da leucemia mieloide e il trapianto di midollo a cui è seguita una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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