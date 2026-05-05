Achille Polonara ha comunicato ufficialmente di aver deciso di smettere di giocare a livello professionistico. La notizia è stata annunciata in modo improvviso e senza annunci ufficiali, lasciando senza parole i presenti in un palazzetto vuoto. Dopo anni di carriera, il giocatore ha affermato di voler cambiare e di non essere più quello di prima. La decisione segna la fine di un percorso nel mondo del basket.

Tempo di lettura: 3 minuti La notizia è arrivata come un silenzio improvviso in un palazzetto vuoto: Achille Polonara ha deciso di dire basta. Non un addio rumoroso, ma una scelta maturata nel tempo, tra fatica, speranza e consapevolezza. Negli ultimi mesi lo si era rivisto su un parquet che conosceva bene, quello del PalaDelMauro di Avellino. Allenamenti individuali, ritmo lento ma costante, il pallone tra le mani come un filo mai spezzato. Un ritorno che aveva acceso curiosità e, soprattutto, speranza. Perché Polonara non è mai stato solo un giocatore: è stato energia, corsa, presenza. Polonara, lavoro ad Avellino per il ritorno alla Dinamo Sassari Poi il messaggio, diretto, umano, senza filtri.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Polonara dice basta: “Non sarò più quello di prima”

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