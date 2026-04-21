Le Giornate dell’Agricoltura | a Valledolmo esposizioni di macchine e attrezzature e degustazioni di prodotti tipici

Da palermotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si svolgerà a Valledolmo la XXVI edizione delle Giornate dell’Agricoltura, un evento dedicato al mondo agricolo. Durante la manifestazione saranno esposte macchine e attrezzature agricole e si terranno degustazioni di prodotti tipici locali. L’iniziativa è promossa dal Comune e rappresenta un appuntamento annuale per aziende, operatori e appassionati del settore.

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama agricolo siciliano: dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si terrà a Valledolmo la XXVI edizione delle “Giornate dell’Agricoltura”, iniziativa promossa dal Comune e divenuta negli anni un punto di riferimento per imprese, operatori e appassionati del.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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