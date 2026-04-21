Le Giornate dell’Agricoltura | a Valledolmo esposizioni di macchine e attrezzature e degustazioni di prodotti tipici

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si svolgerà a Valledolmo la XXVI edizione delle Giornate dell’Agricoltura, un evento dedicato al mondo agricolo. Durante la manifestazione saranno esposte macchine e attrezzature agricole e si terranno degustazioni di prodotti tipici locali. L’iniziativa è promossa dal Comune e rappresenta un appuntamento annuale per aziende, operatori e appassionati del settore.

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama agricolo siciliano: dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si terrà a Valledolmo la XXVI edizione delle “Giornate dell’Agricoltura”, iniziativa promossa dal Comune e divenuta negli anni un punto di riferimento per imprese, operatori e appassionati del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Mostra mercato dell'olio d'oliva di Moneglia con prodotti tipici, conferenze e visite guidate43^ edizione per la Mostra mercato dell'olio d'oliva di Moneglia, manifestazione certificata “Evento autentico ligure” da Unpli e Regione Liguria,... Mostra Agricola di Campoverde: due week end di esposizioni, degustazioni e spettacoloÈ giunta alla sua 39° edizione la Mostra Agricola di Campoverde, tra le manifestazioni di maggior rilievo nazionale del settore che si terrà per ben... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Imprese, innovazione e territorio: a Valledolmo tornano le Giornate dell’Agricoltura; Alla Fiera dell’Agricoltura di Lanciano il dialogo diretto tra consumatori e agricoltori della Cia; Cia Chieti-Pescara: successo per le nostre eccellenze agroalimentari alla Fiera dell'Agricoltura - CIA; Inaugurata la 64^ Fiera dell'agricoltura a Lanciano tra innovazione e sostenibilità [FOTO]. A Valledolmo la XXVI edizione delle Giornate dell’Agricoltura Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, quattro giorni dedicati a tradizione, innovazione e sviluppo del territorioVALLEDOLMO - Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama agricolo siciliano: dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si terrà a Valledolmo (in provincia ... magaze.it Consorzi Agrari d'Italia, tornano le Giornate in CampoTornano Le Giornate in Campo, tour itinerante che da maggio toccherà diverse regioni del Paese per fare un punto sulla coltivazione dei cereali autunno-vernini in tutta Italia. L'iniziativa è di Cai ... ansa.it Telesveva. . +++"STORIE" DI SERIE D: BARLETTA SALUTA LA CATEGORIA CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO, FASANO DI NUOVO SECONDO IN CLASSIFICA, MANFREDONIA-FIDELIS ANDRIA LIVE DOMENICA SU TELESVEVA – FESTA ANCHE PER I - facebook.com facebook 33 goal subiti in 33 giornate Conte si aggrappa a #Rrahmani per sistemare la difesa del #Napoli x.com