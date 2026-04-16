Agritech a Bologna | nasce il polo tecnologico per l’agricoltura 4.0

A Bologna è stato inaugurato un nuovo polo tecnologico dedicato all’agricoltura 4.0, sviluppato dall’Università di Bologna presso l’Azienda agraria sperimentale di Cadriano, nel comune di Granarolo dell’Emilia. La struttura mira a rafforzare la ricerca nel settore agricolo e a promuovere l’innovazione tecnologica. Questo intervento si inserisce nell’ambito di un progetto volto a sostenere lo sviluppo delle pratiche agricole attraverso strumenti digitali e tecnologie avanzate.

L’Università di Bologna potenzia la ricerca nel settore agricolo con l’apertura di nuovi centri tecnologici presso l’Azienda agraria sperimentale di Cadriano, nel comune di Granarolo dell’Emilia. L’investimento, sostenuto dai fondi del Pnrr attraverso il progetto Agritech, mira a consolidare la posizione della città come fulcro per l’innovazione agroalimentare, integrando digitalizzazione e sostenibilità nei processi produttivi. Il vertice istituzionale per l’inaugurazione delle nuove infrastrutture. Lunedì 20 aprile segnerà ufficialmente l’inizio di questa nuova fase per l’agricoltura locale, con un tour inaugurale che vedrà la partecipazione di figure chiave del governo e dell’accademia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agritech a Bologna: nasce il polo tecnologico per l’agricoltura 4.0 Notizie correlate Agritech, nel Polo universitario di S. Giovanni nasce Arca: il maxi hub che rivoluziona l’agroalimentareUn edificio di cinque piani trasformato in laboratorio avanzato per il futuro dell’agricoltura. A Bologna nasce un nuovo polo su prevenzione e ricerca scientificaUn nuovo soggetto dedicato alla prevenzione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica nel campo della salute.