Domenica ecologica a Frosinone | 76 multe e 2 patenti ritirate nei controlli della Polizia Locale

Da frosinonetoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha causato numerose irregolarità durante la domenica ecologica a Frosinone, portando alla sanzione di 76 autoveicoli e al ritiro di 2 patenti. La Polizia Locale ha intensificato i controlli per garantire il rispetto delle restrizioni ambientali, fermando veicoli non autorizzati o privi di documenti in regola. I controlli sono proseguiti per tutta la giornata, coinvolgendo anche alcune zone del centro storico.

Nel capoluogo ciociaro 150 veicoli fermati durante il blocco del traffico: sanzioni per violazioni al divieto di circolazione e stop ai roghi per contenere il PM10 Domenica ecologica all’insegna dei controlli serrati a Frosinone, dove la Polizia Locale ha tracciato un bilancio significativo al termine delle verifiche svolte nella giornata del 22 febbraio. Coordinati dal comandante Dino Padovani, gli agenti hanno presidiato i varchi del centro urbano dalle 8 alle 18, nell’ambito delle misure previste per il contenimento dell’inquinamento atmosferico. L’obiettivo: garantire il rispetto dell’ordinanza comunale e delle disposizioni della Regione Lazio in materia di qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

