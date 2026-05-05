Politica show tra balletti e gomitoli ecco come la campagna elettorale diventa spettacolo
Nella città si assiste a una campagna elettorale che si distingue per un’atmosfera di spettacolo, con balletti e scambi di gomitoli tra i candidati. La scena politica locale si svolge sempre più spesso tra coreografie e gesti teatrali, lasciando da parte i tradizionali discorsi sul programma elettorale. Tra un richiamo e l’altro, il clima diventa più simile a un evento di intrattenimento che a un confronto politico classico.
A Messina la campagna elettorale non si misura più in programmi, ma in coreografie. E tra un “Qui Marcello” in sottofondo e un gomitolo che passa di mano come fosse una staffetta olimpica, la politica locale scopre improvvisamente la vocazione performativa.Ieri al cinema Apollo il repertorio era.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: «Bologna è la città più disgustosa d’Italia, è sporca e puzza. Evitatela», il video dell’influencer polacca diventa virale e infiamma la campagna elettorale
Salvini è già in campagna elettorale, il Remigration Summit diventa megafono contro Bruxelles: in piazza anche trattori e motociclistiPartire in contropiede con la campagna elettorale per le elezioni politiche; marcare stretto l’elettorato di Fratelli d’Italia; togliere acqua allo...