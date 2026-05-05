Politica show tra balletti e gomitoli ecco come la campagna elettorale diventa spettacolo

Nella città si assiste a una campagna elettorale che si distingue per un’atmosfera di spettacolo, con balletti e scambi di gomitoli tra i candidati. La scena politica locale si svolge sempre più spesso tra coreografie e gesti teatrali, lasciando da parte i tradizionali discorsi sul programma elettorale. Tra un richiamo e l’altro, il clima diventa più simile a un evento di intrattenimento che a un confronto politico classico.