Bologna è la città più disgustosa d’Italia è sporca e puzza Evitatela il video dell’influencer polacca diventa virale e infiamma la campagna elettorale
Un influencer polacca ha pubblicato un video in cui descrive Bologna come la città più disgustosa d’Italia, accusando la città di essere sporca e di avere un odore persistente di urina. La clip, che mostra strade piene di rifiuti e marciapiedi sporchi, ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando le discussioni sulla gestione urbana e sulla pulizia della città. La diffusione del video ha acceso le polemiche in vista delle prossime elezioni comunali.
«La peggiore città italiana in cui sia mai stata. Puzza di urina ovunque, è sporca e si vede che non viene pulita da anni. Perché le autorità cittadine non puliscono strade e palazzi? Quegli edifici arancioni sono neri. E quell’orribile puzza. Sono venuta qui per mangiare pasta alla bolognese, ma mi è venuto il vomito e non ho mangiato quasi niente! Perché la gente su TikTok consiglia Bologna? È disgustosa! Sono fuggita da Bologna per Rimini, ho rinunciato al mio hotel e ho perso i miei soldi». È il post durissimo pubblicato sui social dall’influencer polacca Karosolotravel dopo un soggiorno sotto le Due Torri.🔗 Leggi su Open.online
Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale? C’entra la campagna elettorale
Il video intitolato ‘Bologna città disgustosa’ ha fatto il giro del web, scatenando molte polemiche.
Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale sui social? C’entra la campagna elettorale
Il video intitolato ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale sui social perché mostra immagini di senzatetto, mozziconi di sigarette abbandonati e portici sporchi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Scuola di Botte. . Bologna, pieno centro. Mi sono portato nei luoghi più difficili della città, dove il consumo di stupefacenti è solo la punta dell'iceberg. Qui la microcriminalità dettata dalla dipendenza tiene in ostaggio i residenti. Una realtà fatta di: Degrado estre