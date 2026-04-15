Salvini è già in campagna elettorale il Remigration Summit diventa megafono contro Bruxelles | in piazza anche trattori e motociclisti

In vista delle prossime elezioni politiche, alcuni esponenti politici hanno iniziato la campagna elettorale, utilizzando eventi pubblici per rivolgersi ai propri sostenitori. Di fronte alle dichiarazioni e alle iniziative di figure di vertice, si sono svolte manifestazioni che hanno coinvolto anche mezzi agricoli e motociclisti, con l’obiettivo di indirizzare l’attenzione su temi e posizioni critiche verso l'Unione Europea. Questi eventi si sono svolti in un clima di confronto tra diverse forze politiche.

Partire in contropiede con la campagna elettorale per le elezioni politiche; marcare stretto l’elettorato di Fratelli d’Italia; togliere acqua allo stagno di Vannacci. E, bonus track, ribadire il proprio filoputinismo in maniera plateale, dichiarando guerra a “questa Unione Europea”. Sono i “nuovi” obiettivi dati alla manifestazione “Senza paura in Europa, padroni a casa nostra”, ma per tutti il “ Remigration summit ”, organizzato dai Patrioti europei e Lega, per sabato 18 aprile in piazza Duomo a Milano. Da evento semi-locale a manifestazione nazionale. Matteo Salvini ha infatti deciso che quella che fino a ieri era un “normale” raduno dell’ultradestra, dal carattere semi- locale – complici la batosta del referendum e la rottura dell’asse Trump-Meloni – debba assumere una valenza politica nazionale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salvini è già in campagna elettorale, il Remigration Summit diventa megafono contro Bruxelles: in piazza anche trattori e motociclisti Notizie correlate Salvini: “Remigration Summit? Sabato a Milano una grande manifestazione pacifica del centrodestra, anche con trattori e motociclisti”Milano, 15 aprile 2026 – Quella di sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta... Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: "Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza"Quella organizzata per sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Matteo Salvini: Ci danno degli xenofobi e razzisti. La sinistra cerca di imbavagliarci; Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano; Remigration Summit, dal Consiglio comunale un documento per dire no al raduno; Remigration summit a Milano, Matteo Salvini attacca Pd e FI: Vietarlo roba da Iran. Salvini è già in campagna elettorale, il Remigration Summit diventa megafono contro Bruxelles: in piazza anche trattori e motociclistiMossa di Salvini in chiave anti-Meloni: cavalcare l'insoddisfazione per rubarle voti. Di fatto l'apertura della sua campagna elettorale ... lanotiziagiornale.it Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezzaIl vicepremier smentisce il fatto che la manifestazione del 18 aprile sia un 'Remigration summit'. Previsto anche un corteo che partirà da Porta Venezia e arriverà in Duomo ... milanotoday.it Salvini: «Sabato a Milano nessun Remigration summit ma grande manifestazione pacifica del centrodestra, con trattori e motociclisti» facebook Salvini: "Le polemiche sul Remigration Summit Isteria della sinistra" x.com