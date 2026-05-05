Polis Festival Nelle segrete della reggia di Tebe

Oggi prende il via la nona edizione del Polis Teatro Festival, che si svolge nelle stanze della reggia di Tebe. La manifestazione, diretta artisticamente da Davide Sacco e Agata Tomsic di ErosAntEros, quest’anno ha come tema il ‘Nordic Focus’. La rassegna è dedicata al teatro contemporaneo proveniente dai Paesi baltici e scandinavi, con spettacoli e iniziative dedicate a questa regione.

Al via oggi la nona edizione di Polis Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic di ErosAntEros, dedicato quest’anno a un ‘Nordic Focus’, incentrato sul teatro contemporaneo dei Paesi baltici e scandinavi. L’appuntamento è per questa sera alle 20, al teatro Rasi, con la prima giornata di festival, dedicata, come da tradizione, alle compagnie emergenti con i due spettacoli scelti dalle persone del territorio che partecipano al progetto ‘L’Italia dei Visionari’. Inaugura il festival (ore 20) lo spettacolo ‘Ismene per sempre’ di Adexo Arti Creative, in prima nazionale, drammaturgia Katia Colica, regia Matteo Tarasco con Arianna Ilari e Giulia Carrara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polis Festival. Nelle segrete della reggia di Tebe Notizie correlate Al Polis Teatro Festival di Ravenna debutta "Ismene per sempre" della reggina Katia ColicaIsmene per sempre, lo spettacolo scritto da Katia Colica, con la regia di Matteo Tarasco e le musiche di Antonio Aprile, produzione Adexo Arti... Leggi anche: Festival dell’Olio di Roma IGP: un mese di eventi tra degustazioni, storia antica e location segrete della Capitale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Polis Festival. Nelle segrete della reggia di Tebe; Polis Teatro Festival Ravenna parte con una giornata dedicata alle compagnie emergenti; martedì 5 maggio POLIS Teatro Festival – Ravenna – apertura Fesrival; Polis teatro festival: sarà ’Nordic focus’. Polis Festival. Nelle segrete della reggia di TebeAl via oggi la nona edizione di Polis Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic di ErosAntEros, dedicato quest’anno a un ‘Nordic Focus’, incentrato sul teatro contempo ... ilrestodelcarlino.it Polis Teatro Festival Ravenna parte con una giornata dedicata alle compagnie emergentiSi apre domani, martedì 5 maggio dalle ore 20 al Teatro Rasi di Ravenna, la nona edizione di Polis Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide ... ravennanotizie.it Identità, solitudine e censura al nono Polis Teatro Festival di Ravenna. Greta Thunberg nell'immagine, 'Nordic Focus' sui Paesi baltici e scandinavi #ANSA x.com Identità, solitudine e censura al nono Polis Teatro Festival di Ravenna. Greta Thunberg nell'immagine, 'Nordic Focus' sui Paesi baltici e scandinavi #ANSA - facebook.com facebook