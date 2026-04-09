Al Polis Teatro Festival di Ravenna debutta Ismene per sempre della reggina Katia Colica

Ismene per sempre, lo spettacolo scritto da Katia Colica, con la regia di Matteo Tarasco e le musiche di Antonio Aprile, produzione Adexo Arti Creative, è stato selezionato dai “Visionari” al Polis Teatro Festival. Tra trenta artisti e compagnie internazionali provenienti da Lituania, Lettonia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il teatro salvifico e al femminile della drammaturga reggina ColicaIn occasione dell’8 marzo, l'attrice traccia il suo pensiero sull’urgenza del teatro come strumento di impegno civile e sociale in rosa La festa...

‘Mamma ho perso Sanremo’, Mezzancella debutta al Brancaccio: il Festival diventa teatro(Adnkronos) – Il 5 marzo al Teatro Brancaccio di Roma debutterà il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella, al grido di 'Mamma, ho perso Sanremo!'.

Temi più discussi: Polis Teatro Festival 2026: a Ravenna il focus sul teatro nordico, aperta la biglietteria; Je Suisse (or not), Polis Teatro Festival 2026; Non è più tempo di disimpegno. In provincia l’arte risveglia la polis; Tracking Satyrs into Morse, Polis Teatro Festival 2026.

Al Polis Teatro Festival di Ravenna debutta Ismene per sempre della reggina Katia ColicaLo spettacolo è stato selezionato per esordire nella nota rassegna teatrale internazionale, in scena dal 5 al 10 maggio prossimi ... reggiotoday.it

Al via l'ottava edizione di Polis Teatro FestivalUn focus sul teatro contemporaneo della penisola iberica che porta i protagonisti della scena teatrale europea nei principali luoghi culturali di Ravenna, dal Teatro Rasi al Museo d'Arte della Città, ... ansa.it

Si apre dal 7 aprile la biglietteria di Polis Teatro Festival, in programma a Ravenna dal 5 al 10 maggio, con un’anteprima il 30 aprile. - facebook.com facebook