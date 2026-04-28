De Lellis Forza Italia Giovani | False le accuse dei Gd sull' intitolazione della sala consiliare di Spoltore
De Lellis, rappresentante di Forza Italia Giovani a Pescara, ha commentato la decisione dell’amministrazione comunale di Spoltore di intitolare la sala consiliare a Giacomo Matteotti. Con una dichiarazione, ha respinto le accuse avanzate dai Gruppi di opposizione, definendole false, e ha sottolineato come la scelta sia stata fatta nel rispetto delle procedure e delle istituzioni. La vicenda ha suscitato reazioni tra le diverse forze politiche locali.
Forza Italia Giovani Pescara sull'intitolazione della sala consiliare del Comune di Spoltore a Giacomo Matteotti: “Una questione di metodo e rispetto istituzionale”. “Sono assolutamente false le accuse, mosse dal segretario dei Gd (Giovani Democratici) di Pescara, Emanuele Castigliego, sulla.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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