De Lellis Forza Italia Giovani | False le accuse dei Gd sull' intitolazione della sala consiliare di Spoltore

De Lellis, rappresentante di Forza Italia Giovani a Pescara, ha commentato la decisione dell’amministrazione comunale di Spoltore di intitolare la sala consiliare a Giacomo Matteotti. Con una dichiarazione, ha respinto le accuse avanzate dai Gruppi di opposizione, definendole false, e ha sottolineato come la scelta sia stata fatta nel rispetto delle procedure e delle istituzioni. La vicenda ha suscitato reazioni tra le diverse forze politiche locali.