La prossima Adunata nazionale degli Alpini, 400mila persone attese a Genova dall’8 al 10 maggio, ha sollecitato alcune associazioni come la Rete delle Donne a ricordare quel che successe a Rimini nel 2022, in un evento analogo e le ha spinte a redigere alcuni consigli per affrontare "eventuali molestie e violenze verbali". Perché "dietro all’immagine di allegre compagnie di vecchietti goliardi, si nasconde quella cultura che da sempre vogliamo cambiare". Adda passa’ l’adunata, il titolo dell’iniziativa della Rete di Donne per la Politica sui social. Un volantino (foto) che fornisce un breve decalogo. Numero uno, portarsi dietro un fischietto. Può servire da deterrente e per attirare l’attenzione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Polemica sugli Alpini, manifesto delle donne contro il rischio molestie. La Russa: "È offensivo"

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