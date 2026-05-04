Adunata Alpini Rete di donne per la politica | Portate un fischietto contro molestie e cat calling

In vista dell'Adunata degli Alpini prevista a Genova dall'8 al 10 maggio 2026, un'associazione femminile ha invitato i partecipanti a portare un fischietto come segnale contro molestie e cat calling. L'iniziativa, annunciata sui social media, mira a sensibilizzare su questi temi durante l'evento. La richiesta si inserisce nel dibattito pubblico che si è sviluppato sui canali digitali in questi giorni.

"Portate un fischietto per segnalare molestie e cat calling". Questo l'invito, destinato a far discutere, lanciato sui social dall'associazione Rete di donne per la Politica in vista dell'Adunata degli Alpini, in programma a Genova dall'8 al 10 maggio 2026. Nelle scorse settimane aveva fatto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate “Alpini e militari, molestie seriali”. Le scritte choc a Genova in vista dell’adunata annualeIl prossimo weekend a Genova è atteso l’annuale raduno degli Alpini che, ormai da settimane, genera polemiche in città. Adunata Alpini, annullati due mercati rionali in città: la protesta di AnvaContinuano le proteste relative ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Adunata degli Alpini, l’accoglienza della Diocesi; Cosa succederà durante l’adunata degli alpini?, il programma dell’evento a Genova; Adunata Alpini, cambio di programma: due parchi rimangono aperti; Alpini, pronto il piano per affrontare le eventuali emergenze sanitarie. Adunata degli alpini a Genova: strade chiuse, divieti e parcheggi. Primocanale in diretta dalle 13.30Tutte le informazioni sulla circolazione e la sosta in città nei tre giorni dell'adunata degli alpini. Domani, martedì 5 maggio, alle 13.30, nella sala Buvettina di Palazzo Albini Tursi, si terrà una ... primocanale.it 'Ha da passa' l'adunata', consigli alle donne per affrontare raduno AlpiniHa da passa' l'adunata. Questo il titolo dell'iniziativa promossa da Rete di Donne per la Politica odv sui social che sta girando sulle chat di molte donne genovesi in previsione dell'Adunata nazion ... ansa.it Novità per l'Adunata degli Alpini a Genova. Tutti i dettagli - facebook.com facebook Difendere l’Adunata Nazionale degli Alpini di Genova significa difendere una tradizione fatta di servizio, solidarietà e rispetto. Le scritte ignobili apparse nel centro storico non rappresentano la città né il senso civico di chi la vive ogni giorno. Sono gesti poveri, x.com