Pole Art Italy che sfida! Brilla il ’settebello’ senese

La pole dance senese si è distinta in occasione del Pole Art Italy, una competizione internazionale che si tiene annualmente in Italia. La rappresentativa locale ha ottenuto numerose medaglie, confermando il successo della disciplina nella regione. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni, con esibizioni che hanno attirato l’attenzione degli appassionati del settore. La squadra senese ha collezionato premi in diverse categorie, rafforzando la propria presenza a livello nazionale e internazionale.

La pole dance senese torna a far parlare di sè e lo fa nel modo migliore: conquistando un importante bottino di medaglie in una prestigiosa competizione internazionale, il Pole Art Italy, che ogni anno si svolge in Italia. Un risultato che assume ancora più valore considerando che le atlete in gara hanno intrapreso il loro percorso agonistico appena un anno fa, dimostrando talento, determinazione e una crescita davvero sorprendente. Sono state sette le ragazze senesi salite in pedana, confrontandosi con un livello altissimo. Tra i risultati più brillanti spicca il primo posto ottenuto da Jaqueline Varco e Sara Pifferi nella categoria Double Amatori Pro, una gara di coppia che richiede non solo tecnica impeccabile ma anche grande sintonia e coordinazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pole Art Italy, che sfida! Brilla il ’settebello’ senese Notizie correlate L’eccellenza siciliana conquista Roma: il Made in Italy brilla a MarguttaLe eccellenze artigianali siciliane hanno saputo imporsi nel cuore di Roma durante il fine settimana trascorsa tra il 14 e il 16 aprile, all’interno... Genova brilla a Discover Italy: esperienze d’eccellenza per buyer internazionaliGenova riafferma la propria centralità nel panorama dell’industria turistica partecipando a Discover Italy, evento B2B di riferimento per l’incoming... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I numeri da applausi del Pole Art Italy. 40 Paesi, 2000 presenti; Pole Art Italy, che sfida! Brilla il ’settebello’ senese; La Janas Academy brilla al Pole Art di Asti: primo posto, podi e premio speciale; A 10 anni conquista il mondo: Andrea Barbieri è oro ai Mondiali di pole art. Pole Art Italy, che sfida! Brilla il ’settebello’ senesePioggia di medaglie nella competizione internazionale per la palestra ’President’. Tutte le atlete hanno intrapreso il loro percorso agonistico appena un anno fa. lanazione.it I numeri da applausi del Pole Art Italy. 40 Paesi, 2000 presentiLa manifestazione ha fatto registrare anche quest'anno il sold out ed è stata capace di unire atleti, appassionati e spettatori provenienti da ogni parte del mondo ... lanuovaprovincia.it VIRTUDE SALES / SALDI Contattateci in pvt oppure su [email protected] per accaparrarvi gli ultimi pezzi SCONTATI iconici di POLE ART E VIRTUDE! VIRTUDE SALES Contact us in private or at [email protected] to grab the last iconic POLE ART AND VIR - facebook.com facebook