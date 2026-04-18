L’eccellenza siciliana conquista Roma | il Made in Italy brilla a Margutta

Durante il fine settimana tra il 14 e il 16 aprile, le produzioni artigianali siciliane sono state protagoniste a Roma, all’interno del Margutta Creative District, in collaborazione con la CNA. Le aziende provenienti dalla Sicilia hanno esposto i loro prodotti, attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore. L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà locali, che hanno presentato le proprie creazioni in un contesto dedicato alla promozione del Made in Italy.

Le eccellenze artigianali siciliane hanno saputo imporsi nel cuore di Roma durante il fine settimana trascorsa tra il 14 e il 16 aprile, all’interno del Margutta Creative District con CNA. La rassegna, che ha la partecipazione attiva della CNA Sicilia, si è svolta in Via Margutta per celebrare la Giornata Nazionale del Made in Italy, portando il talento dell’isola a dialogare con il pubblico della capitale. Il successo dell’iniziativa si è manifestato attraverso l’impatto delle tre realtà produttive siciliane selezionate per rappresentare il saper fare del territorio: la Bottega del Restauro di Angelo Scalzo, Mu Design e le Terrecotte D’Arte di Laura Buzzetta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’eccellenza siciliana conquista Roma: il Made in Italy brilla a Margutta Notizie correlate Artigiani calabresi premiati a Roma: riconoscimento per eccellenza del made in Italy nel cuore della capitaleNella prestigiosa Sala Laudato Sì del Campidoglio, mercoledì 1º febbraio 2026, si è svolta la cerimonia dei Premi Calabria 2025, un evento che ha... Gioia Picciurro, l’eccellenza siciliana che conquista il mondoDalle aule dell’Accademia di Belle Arti di Palermo ai palcoscenici internazionali della moda, Gioia Picciurro ha trasformato la sua passione per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Promozione C: il Calcio Santa Venerina vola in Eccellenza, vittoria per l'Atletico Messina; Il Lazio alla conquista di Vinitaly: la Dolce Vita del vino tra eccellenza e biodiversità; Made in Italy 2026, a Roma premiata l'eccellenza brindisina: riconoscimenti ai professionisti della Asl; Eccellenza, senza scendere in campo il Brilla Campi conquista l'aritmetica salvezza. Gioa Picciurro, l’eccellenza siciliana che conquista il mondoDalle aule dell’Accademia di Belle Arti di Palermo ai palcoscenici internazionali della moda, Gioa Picciurro ha trasformato la sua passione per l’arte e il design in un brand riconosciuto per qualità, ... ilgiornale.it Aston Martin conquista RomaAston Martin conquista Roma. L’iconico brand ultralusso britannico ha scelto infatti di aprire proprio nella captale italiana una boutique showroom dedicata alla vendita e all'assistenza. Questo nuovo ... vanityfair.it Gasperini diretta dopo Roma-Atalanta: interviste e conferenza stampa live - facebook.com facebook 70’ La Roma alza i ritmi in questo secondo tempo, Carnesecchi tiene in piedi l’Atalanta #RomaAtalanta 1-1 x.com