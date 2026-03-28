Genova brilla a Discover Italy | esperienze d’eccellenza per buyer internazionali

Genova partecipa a Discover Italy, evento B2B dedicato all’incoming turistico, che si svolge all’ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante. La città si presenta come destinazione di livello internazionale, offrendo esperienze di alta qualità ai buyer stranieri. La partecipazione è volta a rafforzare la presenza nel settore turistico e a promuovere le attrazioni locali tra operatori e professionisti del settore.

Genova riafferma la propria centralità nel panorama dell’industria turistica partecipando a Discover Italy, evento B2B di riferimento per l’incoming nazionale, in corso all’ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante. La manifestazione mette in contatto l’offerta turistica d’eccellenza con buyer internazionali, con oltre 100 seller italiani tra destinazioni, strutture ricettive, Dmc, tour operator e fornitori di servizi turistici. Per il decimo anniversario, Discover Italy presenta un’identità visiva rinnovata e un logo aggiornato. Genova punta sull’alto profilo dei partecipanti: oltre 100 buyer provenienti da mercati dinamici come Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Danimarca e Francia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Genova brilla a Discover Italy: esperienze d’eccellenza per buyer internazionali Articoli correlati Pacchetti turistici per i buyer internazionaliIl turismo di eccellenza del territorio apuano approda sui mercati internazionali. "Abruzzo Experience" a Bruxelles: imprese agrifood e buyer internazionali a confronto nella seconda giornata di lavori“Il nostro obiettivo è far crescere un progetto di internazionalizzazione sempre più strutturato, che stiamo portando avanti con il contributo di... Una raccolta di contenuti su Discover Italy Discover Italy: ritorna a Sestri Levante l’hub b2b dell’incoming di alto profiloDiscover Italy si prepara a confermarsi come uno degli appuntamenti b2b più rilevanti per la promozione del turismo italiano ... guidaviaggi.it Turismo, Liguria al centro del confronto internazionale: a Sestri Levante al via Discover ItalyTurismo, Liguria al centro del confronto internazionale: a Sestri Levante al via Discover Italy ... msn.com