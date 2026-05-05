Poggiali ancora in aula | Non archiviate le indagini su quei tre pazienti defunti

In aula, l’ex infermiera ha chiesto che le indagini su tre pazienti deceduti non vengano archiviate. Si tratta di un procedimento giudiziario che, nel corso degli anni, ha attirato l’attenzione dei media e rimane ancora aperto. La donna, oggi 53enne, è stata protagonista di un caso che ha suscitato molto scalpore, e che si trascina ancora nel processo.

Un caso giudiziario, il suo, rimasto nella memoria collettiva anche con i contorni ormai sbiaditi. Del resto sono passati davvero tanti anni da quando la 53enne ex infermiera Daniela Poggiali occupava le prime pagine della cronaca. Lei è stata definitivamente assolta per il contestato omicidio di due suoi pazienti al netto di altrettanti procedimenti. Eppure, dal punto di vista tecnico, risulta ancora indagata per omicidio plurimo pluriaggravato: per effetto dell’opposizione alla richiesta di archiviazione che gli avvocati delle famiglie avevano presentato per tre pazienti defunti. E ora il gip Federica Lipovscek ha fissato l’udienza: tutti in aula a fine mese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poggiali ancora in aula: "Non archiviate le indagini su quei tre pazienti defunti" Notizie correlate Seregno, abusi sessuali su pazienti minorenni: chiuse le indagini sullo psicoterapeuta coinvoltoSeregno (Monza Brianza), 20 Febbraio 2026 - Prima l'arresto per avere compiuto atti sessuali su almeno due giovani pazienti, su cui ora la Procura di... Fdi in Aula con le mascherine: attacco frontale a Conte e indaginiL’aula della Camera è stata teatro di un acceso scontro martedì pomeriggio, quando i deputati di FdI hanno scelto di indossare le mascherine come... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Poggiali ancora in aula: Non archiviate le indagini su quei tre pazienti defunti; L’ex infermiera Poggiali di nuovo davanti al giudice. L’ex infermiera Poggiali di nuovo davanti al giudiceIl suo caso è rimasto nella memoria collettiva anche con i contorni seppiati, sbiaditi dal tempo. Dopotutto sono passati ... ilrestodelcarlino.it