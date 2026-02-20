Seregno abusi sessuali su pazienti minorenni | chiuse le indagini sullo psicoterapeuta coinvolto

A Seregno, il psicoterapeuta coinvolto in abusi su due minorenni ha visto chiudersi le indagini a suo carico. La Procura di Monza ha concluso le indagini dopo aver identificato comportamenti inappropriati durante le sedute con i giovani pazienti. Gli accertamenti hanno anche portato alla scoperta di materiale pedopornografico conservato nel suo computer, sotto inchiesta dalla Dda di Milano. L’uomo era stato arrestato in precedenza e ora si attende l’eventuale processo. La vicenda ha suscitato clamore nella comunità locale.

Seregno (Monza Brianza), 20 Febbraio 2026 - Prima l' arresto per avere compiuto atti sessuali su almeno due giovani pazienti, su cui ora la Procura di Monza ha concluso le indagini, e poi un altro fascicolo penale aperto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per competenza per la detenzione di cospicuo materiale pedopornografico che sarebbe stato trovato nel suo computer. Don Samuele Marelli e le violenze sessuali su 4 ragazzini dell'oratorio: indagini chiuse. "Abusi in casa, in vacanza e nei ritiri spirituali" La ricostruzione. Lo psicoterapeuta Matteo S., 36 anni, residente a Meda ma con studio a Seregno, si trova ancora detenuto in carcere dall'arresto avvenuto lo scorso settembre quando i carabinieri lo avevano sorpreso in flagranza di reato mentre violentava un paziente adolescente con problemi di disabilità cognitiva.