Nella giornata di martedì, l’aula della Camera ha visto un acceso confronto tra i deputati di Fratelli d’Italia e Giuseppe Conte. I rappresentanti di FdI hanno deciso di indossare le mascherine come forma di protesta durante la seduta. La discussione si è concentrata anche su questioni legate a indagini in corso, creando un clima di tensione tra le parti presenti.

L’aula della Camera è stata teatro di un acceso scontro martedì pomeriggio, quando i deputati di FdI hanno scelto di indossare le mascherine come gesto di protesta contro Giuseppe Conte. La provocazione, scattata in seguito alle recenti audizioni in commissione sulla gestione dell’emergenza Covid, ha scatenato una serie di scontri verbali tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e la componente meloniana. Il clima si è surriscaldato drasticamente quando Alice Buonguerrieri ha preso la parola per lanciare attacchi durissimi verso il leader del M5S. La deputata ha descritto Conte come un individuo privo di attendibilità e propenso a mentire, interrogandosi apertamente su quali siano le motivazioni dietro le sue condotte passate e su cosa egli stia cercando di nascondere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fdi in Aula con le mascherine: attacco frontale a Conte e indagini

Deputati Fdi con le mascherine in Aula contro Conte, scintille alla CameraI deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell'Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe...

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