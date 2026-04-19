Durante l'ultima puntata del suo talk show, un'attrice ha dichiarato di aver deciso di smettere di indossare il reggiseno, affermando di aver raggiunto un'età in cui non le importa più nulla di questa scelta. La donna, 51 anni, ha condiviso questa decisione con il pubblico, senza fornire ulteriori motivazioni o commenti aggiuntivi. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione sui social e nei media italiani.

Drew Barrymore torna a parlare del rapporto con il proprio corpo e lo fa, ancora una volta, davanti alle telecamere del suo talk show. Durante l'ultima puntata del Drew Barrymore Show, l’attrice e conduttrice ha affermato il suo diritto di liberarsi dal fardello del reggiseno. "Non ne posso più", ha dichiarato la star di E.T. l'extra-terrestre, 51 anni. Al suo posto, ha spiegato, preferisce soluzioni più naturali e comode. Durante un vivace botta e risposta con l'ospite della puntata, Chris Fleming, l'ex bambina prodigio di Hollywood ha rivelato cosa indossa sotto i suoi abiti dopo una recente e personale rivoluzione nell'abbigliamento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Drew Barrymore e l'addio al reggiseno: "Ho 51 anni, ne ho abbastanza"

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Drew Barrymore sul reggisenoDrew Barrymore sceglie la libertà a 51 anni. Durante il suo talk, l'attrice ha parlato del suo rapporto con il corpo e del perché ha deciso di abbandonare il reggiseno. gazzetta.it

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