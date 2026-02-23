Sanremo 2026 chi è Carolina Rey conduttrice del PrimaFestival | Ci sono stati momenti difficili in cui mi chiedevo se ne valesse davvero la pena

Carolina Rey ha accettato di condurre il “PrimaFestival” per il suo desiderio di tornare in tv e condividere emozioni con il pubblico. La decisione è nata dopo mesi di riflessioni e momenti di incertezza, quando si è chiesta se ne valesse davvero la pena di riprendere l’incarico. La conduttrice, nota per il suo sorriso contagioso, si prepara a vivere questa esperienza con entusiasmo. La sua presenza al festival si farà notare nel palinsesto di febbraio.

Capelli biondi, occhi chiari, sorriso smagliante. Carolina Rey, romana classe 1991, è la conduttrice del "PrimaFestival", lo spazio che precede " Sanremo 2026? in onda subito dopo il Tg1 dal 21 al 28 febbraio. Uno spazio che condivide con Ema Stokholma e Manola Moslehi, le "Chalie's Angels", come le ha definite C arlo Conti, hanno già lavorato insieme nella commissione musicale di Sanremo Giovani. "Per me PrimaFestival è sia un punto d'arrivo che un nuovo inizio. È un traguardo importante, che arriva dopo tante esperienze in continua crescita. Ci sono stati momenti difficili, in cui mi sentivo scoraggiata, in cui mi chiedevo se ne valesse davvero la pena.

Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey

Carolina Rey, intervista alla conduttrice di PrimaFestival a Sanremo 2026 scelta da Conti: "Sogno da sempre"

