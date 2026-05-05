Pogacar | un impero da 12 milioni tra stipendio e nuovi investimenti

Il ciclista professionista ha recentemente annunciato di possedere un patrimonio stimato in circa 12 milioni di euro, frutto di uno stipendio e di investimenti recenti. Tra Monaco e la Slovenia, si occupa personalmente di gestire alcuni immobili, mentre la società Deux Maillots, di cui fa parte, ha un ruolo importante nelle sue attività finanziarie. Le sue operazioni nel settore immobiliare e societario sono al centro di alcune analisi recenti.

? Cosa scoprirai Come gestisce Pogacar i suoi investimenti immobiliari tra Monaco e Slovenia?. Chi gestisce concretamente la società Deux Maillots insieme al campione?. Quanto incassa il marchio personale del ciclista tramite il merchandising?. Come vengono utilizzati i proventi delle aste delle sue maglie?.? In Breve Società Deux Maillots gestita con Urska Zigart tra Monaco e Komenda.. Merchandising privato genera flussi annuali tra 250mila e 300mila euro.. Fondazione sostiene ricerca oncologica e finanzia accademia ciclistica Pogi Team.. Contratto UAE Emirates blindato fino al 2030 con clausole rescissorie elevate.. Tadej Pogacar incassa circa 12 milioni di euro nel 2025 grazie a un mix di ingaggio con il team UAE Emirates, premi sportivi e attività commerciali legate al suo marchio personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pogacar: un impero da 12 milioni tra stipendio e nuovi investimenti Notizie correlate Leggi anche: Tadej Pogacar patrimonio, 12 milioni all’anno e record tra i ciclisti Sicilia, 115 milioni ai Comuni: tra nuovi investimenti e mutuiIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha approvato un decreto che sblocca 115 milioni di euro per il Fondo per investimenti dei... Contenuti di approfondimento Pogacar imbattibile anche al Romandia, esulta come Ronaldo ma ha un problema: i chili di troppoPogacar ha trionfato anche al Giro di Romandia, esultando nell’ultima tappa alla Cristiano Ronaldo. Ennesimo successo per il campione sloveno che ora si preparerà al Tour de France. Ma deve combattere ... fanpage.it Pogacar fa il cannibale anche al Giro di Romandia 2026. Ma non mancano le polemicheIl fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG domina la corsa svizzera, aggiudicandosi 4 tappe su 6. Paret-Peintre però attacca: Sembra che gli organizzatori volessero la sua vittoria ... sport.quotidiano.net