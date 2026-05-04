Tadej Pogacar patrimonio 12 milioni all’anno e record tra i ciclisti

Tadej Pogacar, noto ciclista, ha un patrimonio stimato intorno ai 12 milioni di euro all’anno. Nel 2025 si trova al primo posto tra i ciclisti più pagati del mondo, grazie ai numerosi successi sportivi ottenuti negli ultimi anni. La sua carriera è caratterizzata da vittorie significative e record, che contribuiscono a mantenere alte le sue entrate.

Tadej Pogacar è tra i ciclisti più vincenti degli ultimi anni. I risultati sportivi si riflettono anche sui guadagni, che nel 2025 lo collocano al vertice del ciclismo mondiale. Secondo le stime riportate, il corridore sloveno ha incassato circa 12 milioni di euro in un solo anno, tra ingaggio, premi e sponsorizzazioni. Lo stipendio di Tadej Pogacar. La componente principale dei guadagni di Pogacar deriva dal contratto con il team UAE Emirates. Solo per l’ingaggio, nel 2025 avrebbe percepito circa 8 milioni di euro. A questa cifra si aggiungono le entrate legate agli sponsor e alle attività commerciali. Le royalty derivanti dai contratti pubblicitari si attestano intorno a 1 milione di euro, contribuendo ad aumentare il valore complessivo del suo profilo economico.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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