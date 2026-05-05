Tadej Pogacar ha dichiarato di preferire divertirsi durante le corse, smentendo l’idea che sia ossessionato dai record e dalle vittorie. La sua frase arriva in un momento in cui il suo nome è spesso associato a grandi traguardi e aspettative elevate. Il ciclista sloveno, considerato uno dei più forti del panorama attuale, ha voluto chiarire il suo atteggiamento nei confronti della competizione, lasciando intendere che il piacere di correre rimane la priorità.

Roma, 5 maggio 2026 - Tadej Pogacar e l'ossessione per le vittorie. O forse no, come confessa il diretto interessato, andando così a smentire quelle che sono le sensazioni generali quando in strada c'è lui, il corridore più forte e più atteso. Le dichiarazioni di Pogacar. Reduce dal successo al Giro di Romandia 2026 che ha portato i trionfi stagionali a 9 in 11 giorni di gara, lo sloveno è stato intercettato dai microfoni di RSI: al centro del discorso proprio la sua capacità, voluta o meno, di andare sempre ad aggiornare il libro dei record. Un'etichetta non sempre piacevole da ricevere. "Non ci faccio caso più di quel tanto, però certo, quando certe cose vengono ripetute in continuazione in conferenza stampa, in intervista e in gara, allora è difficile non farci caso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar contro l'ossessione per record e vittorie: "Preferisco divertirmi"

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