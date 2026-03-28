Jiri Lehecka ha vinto contro Arthur Fils nel corso del Masters 1000 di Miami, ottenendo così la qualificazione alla sua prima finale in un torneo di questa categoria. La partita si è conclusa con una vittoria netta, e il tennista ha dichiarato di voler semplicemente divertirsi durante la sfida decisiva contro Sinner.

Jiri Lehecka ha dato prova delle sue qualità nel corso del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo nettamente Arthur Fils e raggiungendo la sua prima finale in un evento di questa categoria. Il ceco si è imposto con un netto 6-2, 6-2 in appena 1 ora e 10 minuti, dominando l’incontro senza se e senza ma. Una prestazione di grande forza e costanza. Raramente si era potuto apprezzare Lehecka sciorinare un tennis così continuo nel corso dell’intero match, trovando con grande facilità soluzioni complicate e piegando la resistenza del transalpino. Sulla sua strada, nell’atto conclusivo, ci sarà Jannik Sinner, che ha battuto nell’altra semifinale il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jiri Lehecka si proietta alla sfida in finale a Miami contro Sinner: “Voglio divertirmi in campo”

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