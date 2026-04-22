Giornata mondiale del libro incontro con lo scrittore Juan Antonio Bernier nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale del libro, l'Istituto Cervantes di Palermo ha organizzato un evento nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani con la partecipazione dello scrittore e poeta Juan Antonio Bernier. Durante l’incontro, il traduttore ha presentato le versioni italiane di due sue opere, “Breves erizos verdes” e “Fruto previo”, pubblicate rispettivamente nel 2020 e nel 2021. L’evento ha visto la presenza di pubblico interessato alle tematiche letterarie e alle traduzioni.

L'Istituto Cervantes Palermo celebra la Giornata mondiale del libro e diritto d’autore ospitando il traduttore e poeta Juan Antonio Bernier che, per l’occasione, presenterà la traduzione in italiano dei suoi libri “Breves erizos verdes” (2020) e “Fruto previo” (2021).L’iniziativa, in programma.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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