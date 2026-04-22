Giornata mondiale del libro incontro con lo scrittore Juan Antonio Bernier nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani

In occasione della Giornata mondiale del libro, l'Istituto Cervantes di Palermo ha organizzato un evento nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani con la partecipazione dello scrittore e poeta Juan Antonio Bernier. Durante l’incontro, il traduttore ha presentato le versioni italiane di due sue opere, “Breves erizos verdes” e “Fruto previo”, pubblicate rispettivamente nel 2020 e nel 2021. L’evento ha visto la presenza di pubblico interessato alle tematiche letterarie e alle traduzioni.

L'Istituto Cervantes Palermo celebra la Giornata mondiale del libro e diritto d’autore ospitando il traduttore e poeta Juan Antonio Bernier che, per l’occasione, presenterà la traduzione in italiano dei suoi libri “Breves erizos verdes” (2020) e “Fruto previo” (2021).L’iniziativa, in programma.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Presentazione del libro “L'orchidea”: da Spazio Cultura incontro con lo scrittore Fabio CerauloMercoledì 18 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, presentazione del libro di Fabio Ceraulo “L'orchidea”, novità... Lo scrittore enogastronomico Vincenzo D'Antonio presenta il suo libro "Camera con Vigna"Un viaggio tra i filari d’Italia, dove l’accoglienza si fa arte e il pernottamento diventa un’esperienza sensoriale completa. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La Giornata mondiale del libro a Palermo: Juan Antonio Bernier ospite del Cervantes; Juan Antonio Bernier all'Instituto Cervantes di Palermo: studenti presentano le sue opere in traduzione. L'Instituto Cervantes di Palermo celebra la 'Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore'...L'Instituto Cervantes di Palermo celebra la 'Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore' ospitando il traduttore e poeta Juan Antonio Bernier giovedì 23 aprile, ore 17.00 ingresso ... virgilio.it La Bottega delle Parole celebra la giornata mondiale del libroDomani, 23 Aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Nel giorno che ha visto nel 1616 la morte di Miguel de Cervantes, Garcilaso Inca de la Vega, William Shakespeare e la nascita ... ilmattino.it L’Instituto Cervantes di Palermo celebra la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” ospitando il traduttore e poeta Juan Antonio Bernier. - facebook.com facebook