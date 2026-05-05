Pnrr in Umbria 235 milioni di euro per la missione salute Il punto sugli interventi
Una riunione per fare il punto sullo stato dei lavori del Pnrr missione "Salute" in Umbria. La Commissione speciale sull’attuazione del Pnrr Missione 6 Salute, presieduta dal consigliere regionale Stefano Lisci, si è riunita con l’obiettivo di fare il punto sulle varie linee di intervento.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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