Commissione speciale Pnrr il direttore generale di Usl Umbria 1 fa il punto sugli interventi

Un rappresentante della Usl Umbria 1 ha partecipato a una riunione della commissione speciale Pnrr per aggiornare sullo stato degli interventi affidati alla sua struttura. Durante l'incontro, sono stati analizzati i progressi e le attività in corso, senza entrare in dettagli sui motivi o sulle eventuali criticità. La discussione si è concentrata esclusivamente sui dati relativi ai lavori e alle tempistiche di realizzazione.

Un tavolo di confronto per discutere sull'avanzamento degli interventi Pnrr di competenza della Usl Umbria 1. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Emanuele Ciotti ha partecipato alla Commissione speciale sull’attuazione del PNRR Missione 6: Salute, presieduta dal consigliere regionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati La Fabbrica delle Idee incontra il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud EstArezzo, 14 gennaio 2026 – La Fabbrica delle Idee ha promosso per giovedì15 gennaio dalle ore 17 alle 19, presso la Casa delle Energie in Arezzo, un... Scuole senza riscaldamenti, il Comune fa il punto sugli interventi: "Risolte quasi tutte le criticità"Tre scuole cittadine risultano attualmente prive di riscaldamento poiché ospitate all’interno di edifici di particolare pregio storico-artistico, sui... Altri aggiornamenti su Usl Umbria Commissione Pnrr, il punto su Ospedali e Case di comunitàSi è riunita questo pomeriggio la Commissione speciale sull'attuazione del Pnrr Missione 6: Salute, presieduta dal consigliere regionale Stefano Lisci, per fare il punto sulla situazione riguardo gli ... ansa.it Riunita la Commissione sull'attuazione del Pnrr Missione 6Si è riunita questa mattina la Commissione speciale sull'attuazione del Pnrr Missione 6: Salute, presieduta dal consigliere regionale Stefano Lisci, per fare il punto della situazione degli interventi ... ansa.it