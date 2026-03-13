Jesi vs Pescara | la sfida decisiva per i playoff
La Pallacanestro Jesi e il Pescara si affronteranno in una partita che potrebbe determinare l'accesso ai playoff per la squadra jesina. La sfida si svolgerà in regione e rappresenta un momento chiave nel percorso stagionale di entrambe le squadre. I giocatori si preparano per questa occasione importante, che potrebbe influenzare le sorti della stagione.
La Pallacanestro Jesi si trova a un bivio cruciale nel calendario sportivo della regione, con la squadra sul punto di accedere alla fase finale dei playoff. Domani sera, alle 21:00 al PalaTriccoli, i giocatori affrontano Pescara in una gara che funge da vero e proprio test di resistenza prima dell’impervio cammino delle sfide senza appello. La stagione attuale conta già dodici vittorie contro dieci sconfitte, posizionando il team praticamente blindato al settimo posto in classifica. Tuttavia, l’obiettivo non è solo mantenere questa posizione, ma migliorare la propria collocazione nella griglia dei playoff, sfruttando la solidità mentale acquisita dopo aver perso il faro Lorenzo Deri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
La Pallacanestro Jesi attende. Pescara pensando ai playoffAvviso ai naviganti, in particolare il gruppo di nostalgici sognatori/irriducibili tifosi che non hanno mai smesso di crederci: a Jesi c’è una...
Stabia-Sampdoria: la sfida decisiva tra playoff e salvezzaMercoledì 4 marzo alle ore 20, lo stadio di Castellammare di Stabia ospiterà uno scontro decisivo tra Juve Stabia e Sampdoria.
Una selezione di notizie su Jesi vs Pescara la sfida decisiva per i...
Basket B2 La PJ torna al PalaTriccoli per sfidare PescaraSvanite in una bolla di sapone le polemiche pugliesi dopo la vittoria jesina a Canosa, i leoncelli tentano l'aggancio al 6° posto in classifica, palla a due alle 21 di domani, sabato, con i soliti pro ... qdmnotizie.it
La Pallacanestro Jesi attende. Pescara pensando ai playoffAvviso ai naviganti, in particolare il gruppo di nostalgici sognatori/irriducibili tifosi che non hanno mai smesso di crederci: a Jesi c’è una squadra di pallacanestro sul punto di intraprendere ... ilrestodelcarlino.it