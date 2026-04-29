La Vuelle dovrebbe esordire in trasferta contro Jesi nel primo turno dei playoff, con la partita prevista per sabato 9 maggio e il ritorno l’11. La società ha chiarito che il problema riguardante l’uso del suo palasport è stato risolto, consentendo la disputa delle gare. La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato le date ufficiali dei quarti di finale, confermando il calendario stabilito.

La Vuelle è venuta a capo del primo nodo legato all’utilizzo del suo palasport. Ieri la Lnp ha diramato le date dei playoff, specificando che Pesaro posticiperà garauno dei quarti di finale sabato 9 e garadue l’11 maggio. Questo significa che per la seconda partita della serie al meglio delle cinque partite (con formula casa-casa-fuori-fuori-casa) la Vuelle avrà sicuramente a disposizione la Vitrifrigo Arena. Magra consolazione perché, per la prima sfida, che è sempre la più delicata della serie - specie per una squadra che resterà ferma più di dieci giorni perdendo così il ritmo partita - la truppa di Spiro Leka dovrà fare armi e bagagli e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle il 9 probabile esordio playoff a Jesi

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