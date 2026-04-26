Il Vicenza ha conquistato la promozione diretta in Serie C con 89 punti. La squadra si è assicurata il passaggio nel Girone A del torneo, evitando i playoff nazionali. Questi ultimi coinvolgeranno 28 squadre in tutto, che si contenderanno l’ultimo posto disponibile in Serie B. La fase finale si svolgerà attraverso incontri eliminatori, con le squadre che si sfideranno per ottenere la promozione.

? Cosa sapere Il Vicenza con 89 punti ottiene la promozione diretta nel Girone A della Serie C.. I playoff nazionali coinvolgeranno 28 squadre per determinare l'ultima promozione in Serie B.. Il Vicenza chiude il cerchio del Girone A con una certezza matematica che lo proietta direttamente in Serie B, mentre le sorti di squadre come Trento, Cittadella e Lumezzane si spostano ora sul delicato terreno dei playoff. La stagione regolare della Serie C ha consegnato i primi grandi traguardi: il Vicenza, con un totale di 89 punti, ha conquistato la promozione diretta nel Girone A, affiancandosi al Benevento che ha dominato le sorti del Girone C. Nel gruppo B, invece, l’incertezza regna sovrana tra Arezzo e Ascoli, entrambe ferme a quota 77 punti a soli novanta minuti dal termine del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza vola in Serie B: ecco come si gioca l’ultimo posto nei playoff

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