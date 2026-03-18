Carrarese-Sampdoria 2-0 | gli apuani battono ancora i blucerchiati e fanno un passo avanti per la salvezza

La Carrarese ha vinto 2-0 contro la Sampdoria nella partita giocata a Carrara il 18 marzo 2026. La squadra di casa ha segnato due reti e ha mantenuto la porta inviolata, battendo nuovamente i blucerchiati dopo la vittoria dello scorso anno. La gara si è disputata allo stadio locale e ha visto la squadra di casa ottenere punti importanti in chiave salvezza.

Carrara, 18 marzo 2026 – La Carrarese lo ha fatto ancora. Per il secondo anno consecutivo ha battuto la Sampdoria in casa facendo un grande passo avanti verso la salvezza. Avvio veemente degli azzurri che schiacciano subito la Samp nella propria metà campo e troverebbero anche il gol al primo tiro in porta. Al 5’ lancio chirurgico di Illanes che prende di infilata la difesa blucerchiata con Zanon che mette al centro e Abiuso che segna in scivolata. Tutto bellissimo ma l’arbitro annulla, sommerso da una pioggia di fischi, richiamato dal var per una trattenuta di Abiuso su Palma ad inizio azione. La Carrarese è padrona del gioco. Al 23’ Di Pardo sfiora l’autogol sbucciando un rinvio su corner ma Martinelli è attento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrarese-Sampdoria 2-0: gli apuani battono ancora i blucerchiati e fanno un passo avanti per la salvezza Articoli correlati Sampdoria vince con il Padova: rigore di Brunori, blucerchiati a un passo dalla salvezza.La Sampdoria ha superato il Padova per 1-0 al termine di una partita combattuta disputata a Genova, grazie a un calcio di rigore trasformato da... Leggi anche: Fiorentina, Vanoli: “Passo avanti, Piccoli è un diamante grezzo”. Nicola: “Noi fragili, ma credo ancora nella salvezza” Tutto quello che riguarda Carrarese Sampdoria 2 0 gli apuani... Temi più discussi: Serie BKT: info e prezzi biglietti per Carrarese-Sampdoria; Carrarese-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Lombardo; Carrarese-Sampdoria, polemica per il comunicato dei toscani che temono l’arbitraggio di parte; Sampdoria, Coda e Pierini le armi in più con la Carrarese. Carrarese-Sampdoria 2-0, le pagelle: Zanon imprendibile, Hasa decisivo. Esposito sbagliaRisultato finale: CARRARESE-SAMPDORIA 2-0 CARRARESE Bleve 6 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, bravo sul tiro di Pierini che è l’unico. tuttomercatoweb.com Carrarese Sampdoria, serata amara per i blucerchiati di Attilio Lombardo che perde 2-0 allo stadio dei Marmi contro la squadra di CalabroCarrarese Sampdoria: i blucerchiati di Attilio Lombardo scendono in campo per la 31a giornata del campionato Serie BKT 2025-2026. Segui il match con noi! La Carrarese e la Sampdoria si sfidano oggi a ... sampnews24.com Sampdoria, la carta Soleri per dare coraggio nel fortino della Carrarese x.com Attenzione a sinistra! Eh si! Mercoledì alle 20 allo stadio dei Marmi sarà di scena Carrarese – Sampdoria, crocevia per la salvezza di entrambe le squadre, partita dal peso specifico veramente alto, visto anche il ‘baratro’ della zona retrocessione/Play-Out vera - facebook.com facebook