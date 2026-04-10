Prima categoria Savarna derby a Fruges Alfonsine e Stella Rossa in corsa per i playoff

Nella prima categoria, il derby tra Savarna e Fruges si svolge nella giornata di oggi, con Alfonsine e Stella Rossa che cercano di mantenere le posizioni utili per i playoff. Il Real Fusignano affronta invece una partita fondamentale contro il fanalino di coda Consandolo, che fino a ora ha accumulato soltanto sette punti. La sfida tra queste formazioni rappresenta un momento cruciale per la classifica della stagione.

Il Real Fusignano gioca una partita chiave della stagione, da vincere assolutamente per avere quanto meno una posizione favorevole ai playout: avversario il fanalino di coda Consandolo, appena 7 punti sin qui. I neroverdi si affidano al loro bomber, Marco Nicoletti (foto) già 8 gol in stagione. Sempre nel girone F, prosegue la corsa playoff di Only Sport Alfonsine (nel derby col Centro Erika) e Stella Rossa, in campo a Pontelagoscuro. Derby a Fruges per il Savarna che è sì quinto ma con 8 punti dal Reno Molinella – impegnato a Cotignola – e quindi ora sarebbe escluso dalla post season. Nel girone G, la Virtus Faenza è quinta ma, a 4 giornate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prima categoria. Savarna, derby a Fruges. Alfonsine e Stella Rossa in corsa per i playoff Prima categoria. Alla Stella Rossa il derby col Fusignano. Blitz dell’AlfonsineLa grande protagonista, nel girone F di Prima Categoria, è la Stella Rossa Casalborsetti che vince 3-2 (1’ pt Mascanzoni (St), 3’ pt F. Prima categoria. Anticipo con derby a Savarna. Cotignola e Fruges, sfide difficiliSabato con derby, nel girone F di Prima: il Savarna, quarto, ospita il Centro Erika. Temi più discussi: Prima categoria. Savarna, derby a Fruges. Alfonsine e Stella Rossa in corsa per i playoff; Mariani Stefano - Scheda Arbitro; Prima categoria Colpo Alfonsine Fruges e Cotignola vedono la salvezza. Prima categoria. Savarna, derby a Fruges. Alfonsine e Stella Rossa in corsa per i playoffIl Real Fusignano gioca una partita chiave della stagione, da vincere assolutamente per avere quanto meno una posizione favorevole ... sport.quotidiano.net Prima categoria. Stella Rossa-Alfonsine e Savio-Fosso Ghiaia i due big matchTante ravennati protagoniste nel girone F di Prima: quasi archiviato il primo posto del Copparo, c’è grande lotta per ... sport.quotidiano.net EuroLeague Round 36 | Non sbaglia la Stella Rossa: sconfitto il Paris Basketball @Sportando x.com UEFA E "DIO DENARO": CRISTO NON HA POSTO ALLO STADIO Ancora una volta, la Uefa dimostra di avere un regolamento assurdo. Il 26 febbraio scorso, al Rajko Mitic, la curva nord della Stella Rossa ha regalato al mondo una coreografia da brividi: un m - facebook.com facebook