Prima categoria Alla Stella Rossa il derby col Fusignano Blitz dell’Alfonsine

Nella prima categoria, la Stella Rossa Casalborsetti ha vinto 3-2 contro il Fusignano nel derby del girone F. La partita è iniziata con un gol di Mascanzoni al primo minuto e proseguita con un’altra rete di F. nel primo tempo. L’Alfonsine ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro una squadra del campionato.

La grande protagonista, nel girone F di Prima Categoria, è la Stella Rossa Casalborsetti che vince 3-2 (1' pt Mascanzoni (St), 3' pt F. Innocenti (St), 39' pt rig. Zuccarino, 41' pt Mascanzoni (St), 47' st Merli) il derby col Real Fusignano. Così la squadra di Michael Rocchi (in foto) sbarca in zona playoff con l'Only Sport Alfonsine che vince 3-1 (10' pt Karapici (RM), 22' pt Botti, 3' st Cassani, 22' st D'Amico) in casa del Reno Molinella, secondo. Così l'Alfonsine raggiunge al quarto posto il Savarna, bravo nel 2-2 (10' pt e 39' pt Vallesani (P), 14' st Pasi, 35' st Fancello) in rimonta con la Portuense. Fondamentale vittoria del Centro Erika: 2-1