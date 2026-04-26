NBA playoff | Oklahoma vola sul 3-0 Minnesota a un passo dal colpo Knicks riportano la serie in parità

Nella notte dei playoff NBA, Oklahoma ha conquistato la terza vittoria consecutiva battendo Phoenix, con Gilgeous-Alexander che ha messo a referto 42 punti. I Timberwolves sono avanti 3-1 contro Denver, mentre i Knicks sono riusciti a pareggiare la serie con Atlanta. Questi risultati hanno segnato una serie di sorprese e ribaltoni nelle sfide in corso.

Gilgeous-Alexander domina con 42 punti contro Phoenix, Timberwolves avanti 3-1 su Denver e New York pareggia i conti con Atlanta: notte ricca di verdetti e ribaltoni nei playoff NBA. Oklahoma City mette una seria ipoteca sulla qualificazione al secondo turno, portandosi sul 3-0 nella serie contro Phoenix. I Thunder espugnano il campo dei Suns per 121-109 grazie a una prestazione dominante di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 42 punti con l’aggiunta di 4 rimbalzi e 8 assist. Supporto importante dalla panchina con Alex Caruso (13 punti e 5 rimbalzi), mentre Chet Holmgren si ferma a quota 10. Phoenix paga l’assenza di Jalen Williams e non sfrutta il fattore campo: inutili i 33 punti di Dillon Brooks.🔗 Leggi su Sportface.it

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