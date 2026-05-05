Play off Scudetto | la Junior Fasano cerca la rivincita contro la Proger Cassano Magnago

Domani sera alle 20:00 si terrà Gara 2 delle semifinali dei play off Scudetto di pallamano, con la Junior Fasano che ospiterà la Proger Cassano Magnago nel Palazzetto di contrada Vigna Marina. Dopo la vittoria degli avversari in Gara 1 con il punteggio di 33-27, le due squadre si sfideranno ancora per cercare di avanzare alla finale. La partita segna il secondo incontro della serie al meglio di tre gare.

FASANO - Dopo il 33-27 di Gara 1 a favore della compagine lombarda, la serie delle semifinali dei play off Scudetto si sposta nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, che alle ore 20:00 di domani, mercoledì 6 maggio, ospiterà Gara 2 tra Junior Fasano e Proger Cassano Magnago.La.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Crediamoci! Junior Fasano vs Cassano Magnago Serie A Gold - Play off scudetto - semifinali - Gara 2 Palazzetto dello Sport - Fasano Mercoledì 6 Maggio - ore 20:00 - facebook.com facebook