La Proger Cassano Magnago ha vinto la partita contro la Junior Fasano, mantenendo il vantaggio per tutta la durata dell'incontro. La squadra ospite ha ridotto il divario di nove reti, riuscendo a contenere meglio le offensive avversarie nel secondo tempo. Durante la gara, alcuni giocatori della Cassano Magnago sono riusciti a mantenere la concentrazione nei momenti di difficoltà, contribuendo a consolidare il risultato finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Junior Fasano a ridurre un distacco di nove reti?. Chi ha permesso alla Proger Cassano di gestire i momenti di stallo?. Perché la mancanza di profondità della rosa ha penalizzato i biancazzurri?. Come potrà la Junior Fasano ribaltare la serie nel palazzetto di Vigna Marina?.? In Breve Mazza segna 7 reti e Savini 6 per la vittoria del Cassano. Codina Vivanco realizza 9 gol per la Junior Fasano al Pala Tacca. La prossima sfida di semifinale si giocherà mercoledì 6 maggio a Vigna Marina. Brixen ha perso contro Alperia Black Devils con il punteggio di 27-28. Il Pala Tacca di Cassano Magnago ha la Proger Cassano Magnago trionfare per 33-27 contro la Junior Fasano nel pomeriggio di questa domenica 03 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto, la Proger Cassano Magnago domina e batte la Junior Fasano

Notizie correlate

Playoff scudetto, semifinale di fuoco: Junior Fasano contro Proger Cassano MagnagoFASANO - Raggiunto in extremis l’accesso ai playoff scudetto, è subito tempo di Gara 1 delle semifinali per la Junior Fasano che, alle 18.

Pallamano, Play-Off: Proger Cassano Magnago-Junior Fasano 33-27BRINDISI - Va alla Proger Cassano Magnago Gara 1 della Semifinali dei Play-Off Scudetto, disputata nel pomeriggio di oggi al “Pala Tacca”, con la...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Decise le semifinali di Serie A Gold: Cassano Magnago – Fasano e Sassari – Bolzano valgono lo Scudetto; Playoff scudetto, semifinale di fuoco: Junior Fasano contro Proger Cassano Magnago; Play-Off Scudetto: Gara 1 è del Cassano Magnago, la Junior Fasano cade con onore al Pala Tacca; Serie A Gold · Play-off Scudetto: Sassari e Cassano Magnago vincono Gara 1 di semifinale.

Pallamano, Play-Off: Proger Cassano Magnago-Junior Fasano 33-27BRINDISI - Va alla Proger Cassano Magnago Gara 1 della Semifinali dei Play-Off Scudetto, disputata nel pomeriggio di oggi al Pala Tacca, con la Junior Fasano protagonista di una gara dai due volti. brindisireport.it

Playoff scudetto, semifinale di fuoco: Junior Fasano contro Proger Cassano MagnagoL’allenatore Fovio ammette la superiorità dell’avversario ma sottolinea che la sua squadra proverà a giocarsi le proprie carte. La partita, in programma sabato?2 maggio al Pala?Tacca, sarà trasmessa i ... today.it

Va alla Proger Cassano Magnago Gara 1 della Semifinali dei Play-Off Scudetto, disputata nel pomeriggio di oggi al “Pala Tacca”, con la Junior Fasano protagonista di una gara dai due volti. - facebook.com facebook