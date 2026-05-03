Scudetto la Proger Cassano Magnago domina e batte la Junior Fasano
La Proger Cassano Magnago ha vinto la partita contro la Junior Fasano, mantenendo il vantaggio per tutta la durata dell'incontro. La squadra ospite ha ridotto il divario di nove reti, riuscendo a contenere meglio le offensive avversarie nel secondo tempo. Durante la gara, alcuni giocatori della Cassano Magnago sono riusciti a mantenere la concentrazione nei momenti di difficoltà, contribuendo a consolidare il risultato finale.
? Cosa scoprirai Come ha fatto la Junior Fasano a ridurre un distacco di nove reti?. Chi ha permesso alla Proger Cassano di gestire i momenti di stallo?. Perché la mancanza di profondità della rosa ha penalizzato i biancazzurri?. Come potrà la Junior Fasano ribaltare la serie nel palazzetto di Vigna Marina?.? In Breve Mazza segna 7 reti e Savini 6 per la vittoria del Cassano. Codina Vivanco realizza 9 gol per la Junior Fasano al Pala Tacca. La prossima sfida di semifinale si giocherà mercoledì 6 maggio a Vigna Marina. Brixen ha perso contro Alperia Black Devils con il punteggio di 27-28. Il Pala Tacca di Cassano Magnago ha la Proger Cassano Magnago trionfare per 33-27 contro la Junior Fasano nel pomeriggio di questa domenica 03 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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