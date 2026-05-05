Pizzagate il suprematismo bianco e il body shaming | Bogut e l' incapacità di non schiacciare invia

L'ex giocatore australiano, campione NBA nel 2015 con i Warriors, si trova spesso sotto i riflettori per alcune sue esternazioni sui social media. Recentemente, è stato coinvolto in polemiche riguardanti temi come la teoria del complotto nota come Pizzagate, il suprematismo bianco e il body shaming. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni diverse, alimentando discussioni e critiche sui comportamenti e le posizioni espresse online.

Dici "Pizzagate" e la prima cosa che ti viene in mente è una bella Napoli o una Quattro Stagioni. Quale scandalo ci possa essere dietro un gustoso trancio, boh, vallo a capire. E, soprattutto, cosa diavolo c'entra Andrew Bogut, ex centro australiano con una discreta carriera Nba? Aggiungeteci un pizzico di misoginia, di omofobia, di body shaming e una spruzzata di teorie cospiratorie, et voilà, le jeux sont faits. Vi siete persi? Calma, c'è una spiegazione a tutto, ci arriviamo. Andrew nasce a Melbourne nel 1984 da genitori emigrati in Australia dalla Croazia negli anni '70. "Mia madre è di Karlovac e mio padre di Osijek - ha detto Bogut - Quello che dico sempre alle persone riguardo alle mie origini è che sono cresciuto in Australia, sono nato in Australia, ma sono stato educato secondo i principi croati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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